الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في تجربة فريدة.. محاكاة للعملية الانتخابية بمدارس مركز الدلنجات بالبحيرة (صور)

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 شهد محمد صلاح العدوى مدير عام إدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة، احتفالية أعياد الطفولة والذي نظمه توجيه رياض الأطفال بالإدارة  برئاسة منى غنيم الموجه الأول بالإدارة حيث قام الطلاب بتنفيذ محاكاة العملية الانتخابية، لرئاسة الجمهورية، والتي سيتم إجراؤها خلال الفترة من 10 الى 12 نوفمبر المقبل.

نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي
 

وأكد مدير الإدارة التعليمية، أن تلاميذ مدرسة الارشاد الابتدائية ورياض الأطفال بالمدرسة قاموا بتنفيذ نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بمقر المدرسة وفى مبادرة هي الأولى من نوعها لطلاب الإدارة، مشيدا بمنظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان فى مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

تنفيذ الطلاب لنماذج الانتخاب
 

وأشار مدير عام الإدارة التعليمية بالدلنجات إلى تنفيذ الطلاب نماذج الانتخاب في بالمدرسة بإشراف جميع المعلمين لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية، فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات، والحق الدستوري لمشاركتهم في الانتخابات وحث ذويهم بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية

أشرف على الاحتفال كل من امل صبحي، فادية ماهر، ورباب عوض الله، سناد القصبي، تريزه حليم موجهات رياض الاطفال وتمت الاحتفالية في رحاب مدرسة الإرشاد الابتدائية بقيادة راندا نوار مديرة المدرسة

كما شارك في فقرات الحفل، مدارس الارشاد الرسمية للغات، ووبني الدلنجات الرسمية للغات، والإرشاد الابتدائية، ومجمع رياض الاطفال، وجزاير عيسى،  بمرحلة رياض الاطفال، حيث قام معلمات رياض الأطفال بالإشراف على تنفيذ الفقرات المختلفة حيث ابدعن في تدريب الأطفال مما أدى إلى الاتقان في أداء تلك الفقرات والتي التي لاقت استحسان جميع  الحضور.

المستشار 

حضر الحفل كل محمد دسوقي مدير إدارة المتابعة وتقويم، علي زيدان مدير تنسيق المرحلة الابتدائية،  محمد ابو القاسم مدير مدرسة الارشاد الرسمية لغات

الإدارة التعليمية بالدلنجات إجراء الانتخابات التشريعية البحيرة مركز الدلنجات هويدي

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