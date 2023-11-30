الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يتقدم للمركز 33 عالميًا والخامس إفريقيًا في تصنيف "فيفا"

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، والذي شهد عدة تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

تقدم منتخب مصر إلى المركز 33 عالميًا

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مركزين، ليصبح في المركز 33 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، يحافظ منتخب مصر الأول على مركزه الخامس إفريقيًا.

كذلك تقدم منتخب تونس أربعة مراكز، والجزائر ثلاثة مراكز، في حين تراجع منتخب المغرب مركزًا واحدًا، بينما هبطت منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي في التصنيف.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (14 عالميًا)

2- منتخب السنغال (20 عالميًا)

3- منتخب تونس (28 عالميًا)               

4- منتخب الجزائر (30 عالميًا)

5- منتخب مصر (33 عالميًا)

6- منتخب نيجيريا (42 عالميًا)

7- منتخب الكاميرون (47 عالميًا)

8- منتخب كوت ديفوار (51 عالميًا)

9- منتخب مالي (52 عالميًا)

10- منتخب بوركينا فاسو (57 عالميًا)

11- منتخب غانا (61 عالميًا)

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منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات الأوروبية، يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف، يليه منتخب إنجلترا ثالثًا، ثم بلجيكا رابعًا، وتراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس.

ترتيب أفضل 10 منتخبات أوروبية في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب إنجلترا

4- منتخب بلجكيا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب هولندا

7- منتخب البرتغال

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا 

10- منتخب كرواتيا

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