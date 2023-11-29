قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

تنتظر الجماهير المصرية معرفة التصنيف الجديد للمنتخبات الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم غدٍ الخميس، والذي سيحدد المركز الجديد لمنتخب مصر، في هذا التصنيف.

وسيصدر "فيفا" تصنيفه الجديد لشهر نوفمبر، عقب نهاية فترة الأجندة الدولية لهذا الشهر، والتي شهدت العديد من المنافسات القارية، من بينها تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فكيف سيكون المركز الجديد لمنتخب مصر في تصنيف نوفمبر؟

خاض منتخب مصر مباراتين في شهر نوفمبر الجاري أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب "الفراعنة" الفوز على جيبوتي (4-0)، وعلى سيراليون (2-0).

الفوز على جيبوتي منح منتخب مصر (2.10 نقطة)، قبل أن يحصل "الفراعنة" على (4.86 نقطة) أخرى نظير الفوز على سيراليون، ليحصل المنتخب المصري على (6.96 نقطة)، ليصبح عدد نقاطه 1518.91 نقطة في التصنيف الجديد، بعد أن كان 1511.95 نقطة في تصنيف أكتوبر الماضي.

وبناءً على ذلك، سيرتقي منتخب مصر مركزين في التصنيف الجديد، ليحتل المركز الـ 33 عالميًا، بعد أن كان في المركز الـ 35 في تصنيف الشهر الماضي.

وسيبقى منتخب "الفراعنة" في موقعه في المركز الخامس على الصعيد الإفريقي، خلف كل من المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر.

ترتيب منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر في التصنيف الجديد لـ "فيفا"

سيتراجع منتخب المغرب مركزًا واحدًا في التصنيف الجديد لـ "فيفا"، على الرغم من فوزه على تنزانيا في تصفيات مونديال 2026.

وسيحتل المنتخب المغربي المركز الـ 14 بعد أن كان في المركز الـ 13 في تصنيف شهر أكتوبر.

المنتخب السنغالي سيحافظ على موقعه في المركز الـ 20 (والثاني قاريًا)، في تصنيف نوفمبر، عقب فوزه على جنوب السودان وتعادله مع توجو في تصفيات مونديال 2026.

منتخب تونس سيرتقي أربعة مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ 28 (والثالث قاريًا)، بعد أن كان في المركز الـ 32 في تصنيف أكتوبر، وذلك بعد الفوز على كل من ساوتومي ومالاوي في تصفيات المونديال.

منتخب الجزائر سيرتقي ثلاث مراكز، ليحتل المركز الـ 30 عالميًا (والرابع قاريًا)، بعد أن كان في المركز الـ 33 في تصنيف أكتوبر، وذلك بعد الفوز على الصومال وموزمبيق في تصفيات المونديال.