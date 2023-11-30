الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر إلى تنزانيا.. وبيرسى تاو جاهز

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سموحة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري مرانا خفيفا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لرحلة تنزانيا التي سيغادرها الفريق عصر اليوم.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين تحدث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالأخطاء في لقاء سموحة الأخير وأدى اللاعبون بعدها تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة  سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات الجماعية، أمس الأربعاء، وذلك بعد التعادل السلبي مع سموحة على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023/ 2024.

كما انتظم بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الأهلي الجماعي صباح اليوم ليعلن جاهزيته لرحلة تنزانيا المقرر لها اليوم لمواجهة يانج أفريكانز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وغاب بيرسي تاو عن تدريبات الفريق منذ انتهاء مباراة ميدياما كما غاب عن مباراة سموحة.

كما حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي الذي يرأس بعثة فريق الكرة إلي تنزانيا علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة اليوم إلى العاصمة التنزانية استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بعد غد السبت.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

كان محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

 ثم عقد محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

 وشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

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