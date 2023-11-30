الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

16 مصابا بتصادم 3 سيارات على طريق الفيوم

اسعاف
اسعاف

أُصيب 16 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق اسيوط الصحراوي، بنطاق محافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما، مما تسبب في اصطدامهما معًا وإصابة مستقليهما، وتعطيل حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

وهرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم  3 سيارتين ملاكي بأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق اسيوط الصحراوي الغربي في المنطقه الواقعة بين طهطا وجرزا باتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق اسيوط الصحراوي الغربي  اليوم، عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق مصر الفيوم الصحراوي، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 16 شخصا طريق الفيوم اللواء ثروت المحلاوي طريق أسيوط الصحراوى شرطة النجدة

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