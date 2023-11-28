الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 مصابًا فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

إصابة 12 شخص
إصابة 12 شخص

أُصيب 12 شخصا، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي» باتجاه مدخل مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بصورة جزئية، وأسرع المارة على الطريق لمساعدة المصابين لحين وصول الإسعاف والشرطة.

تفاصيل الواقة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي» بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوي

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق «القاهرة الفيوم الصحراوي، اليوم، أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 12 شخص انقلاب ميكروباص طريق الفيوم الصحراوى مدير أمن الفيوم مأمور قسم شرطة سنورس

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