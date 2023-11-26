تنظيم حفل لدعم زواج اليتيمات بمراكز الفيوم (صور)

شاركت جمعية "الأورمان"، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في تنظيم حفل لدعم زواج عدد (25) فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بمراكز اطسا، وابشواي، ويوسف الصديق، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جهته، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته "الأورمان" قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

تنظيم حفل لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالفيوم

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الفيوم نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

والجدير بالذكر أن جمعية "الأورمان" في محافظة الفيوم بدأت نشاطها في دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 1754 فتاة يتيمة بمحافظة الفيوم، فضلًا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعي لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية في تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريًا.

حفل لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمراكز محافظة