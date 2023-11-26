الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة (فيديو)

مؤتمر للعاملين بالضرائب
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر النقابة مصلحة الضرائب واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية بالفيوم، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عبيد عبد القوي، عضو التحالف الوطني، واللواء عمرو هويدي، عضو التحالف الوطني، ومحمد مخلوف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والعاملين باللجنة النقابية بالمصلحة.

 

مؤتمر للعاملين بالضرائب المصرية بالفيوم لدعم الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة 

وأكد الحضور على أنهم يؤيدون ويدعمون ترشح عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأكد الحضور على أهمية النزول الي صناديق الإنتخابات  لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية إستكمالا للٱنجازات التى تحققت علي مدار ٩سنوات.

كما تم التأكيد  على أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس ودعم كل قراراتة خلال هذة المرحلة التى تواجة فيها مصر تحديات كثيرة مؤكدين ٱهمية المشاركة السياسية والنزول الي صناديق الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

كما أعلن الحضور النزول الي الصناديق وإختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة لإستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الاستقرار.

وأشار عبيد عبد القوي، عضو التحالف الوطني، إلى أن الدولة المصرية شهدت إنجازات خلال  السنوات العشر الماضية فترة حكم الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة، لافتا إلى أن هذا التأييد يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد السيسي بمختلف المجالات.

مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب في الفيوم
مؤتمر للعاملين بالضرائب المصرية الفيوم دعم الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة المقبلة التحالف الوطني

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