السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بالفيوم يعقد مؤتمراً صحفياً استعداداً لمؤتمر الحزب الحاشد الاثنين المقبل

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

عقدت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالفيوم، مؤتمرا صحفيا لمراسلي الصحف والقنوات الفضائية بالفيوم، وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، ومنى عابد أمين مساعد الحزب، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب، ومنتصر نضر أمين الإعلام، وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.

 

جرى خلال اللقاء مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية  لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده يوم الاثنين المقبل 27 /11 / 2023 بمدينة الفيوم لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة  والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة.

 

 

وجرى الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد
حزب مستقبل وطن الفيوم مؤتمرا صحفيا مؤمر حاشد لدعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

مواد متعلقة

تأييد إعدام قاتل صديقه داخل كافيه بمحافظة الفيوم

مصرع شابين فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

الفيوم تستضيف المؤتمر الأدبي لإقليم القاهرة الاثنين المقبل

مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" فى الفيوم

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب محل كشري في الفيوم

أماكن منافذ بيع السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار فى الفيوم

مقتل شاب أثناء حضوره حفل زفاف بالفيوم

ختام مهرجان الفيوم السينمائى الدولى لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

الأكثر قراءة

عاجل.. "البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

عاجل.. مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها