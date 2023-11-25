"مستقبل وطن" بالفيوم يعقد مؤتمراً صحفياً استعداداً لمؤتمر الحزب الحاشد الاثنين المقبل

عقدت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالفيوم، مؤتمرا صحفيا لمراسلي الصحف والقنوات الفضائية بالفيوم، وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، ومنى عابد أمين مساعد الحزب، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب، ومنتصر نضر أمين الإعلام، وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.

جرى خلال اللقاء مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده يوم الاثنين المقبل 27 /11 / 2023 بمدينة الفيوم لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة.

وجرى الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لمؤتمر الحزب الحاشد