الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفيوم تستضيف المؤتمر الأدبي لإقليم القاهرة الاثنين المقبل

الاثنين المقبل..
الاثنين المقبل.. الفيوم تشهد فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم ا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الاثنين المقبل، 27 نوفمبر، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في دورته الثالثة والعشرين، تحت عنوان ''الفعل الثقافي في زمن التحولات''- دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل، بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام. 

دورة حمدي أبو جليل.. قصور الثقافة تطلق مؤتمر "الفعل الثقافي في زمن التحولات" بالفيوم

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية وكلمات كل من الشاعر محمد شاكر، أمين عام المؤتمر، الشاعر محمد حسني إبراهيم رئيس المؤتمر، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأدباء وهم محمد حسني إبراهيم، اسم الأديب الراحل حمدي أبو جليل، محمد الشرقاوي، زينب أبو سنة، سعيد الصاوي، دعاء عبد المنعم، وصبري رضوان، ويقام على هامش الافتتاح عرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

وتنطلق الفعاليات بمناقشة كتاب ''الشخصية المكرمة'' للأديب الراحل حمدي أبو جليل، دليل القارئ إلى كاتب استثنائي، إعداد وتقديم الأديب عصام الزهيري، ويشارك بها د. يسري عبد الله، والشاعر أشرف أبو جليل، والناقد شعبان يوسف.

ويشمل اليوم الثاني والذي يقام بمكتبة الطفل والشباب بطامية المحور البحثي الأول بعنوان ''الإبداع والتحولات المعرفية والبيئية والتقنية''، ويشارك بها الدكتور أيمن تعيلب، الدكتور شريف الجيار، الدكتور معتز سلامة، ويديرها الناقد سيد الوكيل.

وتحت عنوان ''التلقي ومفارقات الزمن الرقمي''، تبدأ فعاليات المحور البحثي الثاني بمشاركة د. عايدي علي جمعة، والحسن زكي، ونورا غنيم، الدكتور محمد سيد عبد التواب، ويديرها الأديب أحمد قرني.

وفي المساء تعقد أمسية قصصية تديرها الأديبة ميرفت ياسين، وأخرى شعرية يديرها الشاعر أسامة سند، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر ربيع شكري، بمصاحبة الفنان أحمد صالح، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس.

وفي اليوم الثالث تبدأ فعاليات المحور البحثي الثالث بعنوان ''المثقف وسؤال الهوية والتنوير'' بنقابة الزراعيين بالفيوم، بمشاركة الدكتور هشام محفوظ، الدكتور سعيد الوكيل، الدكتور شوكت المصري، الدكتور شريف حتيتة، ويديرها الدكتور أشرف عبد الكريم، يعقبها المحور البحثي الرابع بعنوان ''قراءات الأداء وإمكانيات التطوير''، بمشاركة الدكتور طارق منصور، والدكتور عمر صوفي، الدكتور أحمد صلاح كامل، والأديب أحمد عامر، ويديرها القاص عويس معوض.

ويليها مساءً أمسية قصصية يديرها الروائي محمد جمال الدين، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عصمت، بمصاحبة الفنان حسن زكي، بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر محمود عبد المعطي، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الطفل والشباب بطامية.

وتختتم فعاليات المؤتمر في يومه الرابع بجلسة التوصيات، ويديرها الشاعر محمد شاكر.

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