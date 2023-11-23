أماكن منافذ بيع السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار فى الفيوم

ننشر أماكن منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بمحافظة الفيوم، والتي تتضمن كلا من: منفذ بيع الحادقة بمدينة الفيوم، ومنفذ بيع بمنطقة البارودية ومنفذ بيع بمنطقة المبيضة منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بمركز طامية، ومنفذ بيع شارع أحمد شوقي، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنافذ مديرية التموين، وبعض المحال الخاصة المشتركة في مبادرة التخفيض، في داخل معارض أهلا مدارس، بمراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنه تم توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الحكومة في خفض الأسعار.

وشدد سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم على جميع الإدارات بضرورة ضبط الأسعار، واستمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

شهدت المعارض والمجمعات الاستهلاكية في مدينة الفيوم إقبالًا شديدًا من المواطنين لشراء السكر بسعر 27 جنيهًا.

وتقوم المعارض والمجمعات الاستهلاكية بتخصيص 2 كيلو من السكر لكل مواطن، ضمن مبادرة "السكر للمواطنين"، مع إمكانية زيادته لصالح الأسر التي تمتلك عددًا كبيرًا من الأفراد.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آخر الأعمال ومعدل تنفيذ المشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الريان، تمهيدًا لدخوله حيز الخدمة في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية.