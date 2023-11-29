إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بطريق قرية حلفا بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد أُصيب 12 شخصا، مساء أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي» باتجاه مدخل مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بصورة جزئية، وأسرع المارة على الطريق لمساعدة المصابين لحين وصول الإسعاف والشرطة.