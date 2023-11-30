"مساج مشبوه".. قوادة سيدى جابر تحدد التسعيرة حسب جنسية الزبون

فكرت في طريقة لاخفاء نشاطها المشبوه والمحرم فلم تجد أفضل من إقامة مشروع نادي صحي تدعو فيه لجلسات مساج.. قوادة الإسكندرية التي وظفت عددًا من الفتيات لاستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب، حققت مكاسب خيالية من ناديها الصحي.

تحقيقات النيابة العامة كشفت ملابسات الجريمة كاملة، حيث تبين أن المتهمة الرئيسية أنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن نشاط ناديها الصحي في إجراء جلسات مساج بأسعار مغرية، وذلك لإخفاء حقيقة نشاطها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحددها حسب كل راغب متعة حرام وحسب جنسيته مصري أو عربي.

وتحدد المتهمة تسعيرة فتاة الليل بالساعة، وتتراوح من ٥٠٠ لـ٢٠٠٠، ويختار راغب المتعة الحرام الفتاة من صور تعرضها عليه المتهمة الرئيسية.

واضافت التحقيقات أن 10 هواتف محمول كانت مع المتهمين أسفر فحصها فنيًا عن احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي من محادثات عبر التطبيقات المختلفة تثبت اتفاقاتها مع العملاء.

كما أن المبلغ المالي المضبوط داخل النادي الصحي اعترفت المتهمة الرئيسية أنه حصبلة نشاطها المشبوه، وتم تحريز دفترين حجوزات، وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

حققت النيابة أيضًا مع باقي المتهمين، وهم 4 سيدات و4 رجال "3 منهم له معلومات جنائية"، واعترفوا جميعًا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي في النادي الصحي بمنطقة سيدي جابر بعد ادعاء الذهاب لجلسات المساج.