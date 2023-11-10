ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 4 فتيات ورجل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بالهرم.

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بهضبة الأهرام، وتبين أن النادي الصحي دون ترخيص.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين (4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج) بينما الرجل يستقطب الزبائن عن طريق فيسبوك.

وأفادت التحقيقات بأن النادي الصحي يستقطب الزبائن عن طريق فيسبوك، بالإشارة إلى أن جلسة المساج تكلف ما بين 800 إلى 1000 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين يقومون بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي.

وألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادٍ صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.