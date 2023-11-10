الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل حول ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالبدرشين

اسلحة نارية - ارشيفية
اسلحة نارية - ارشيفية

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك ورشة خراطة لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مالك ورشة خراطة، قام بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة الجيزة مالك ورشة خراطة إصلاح الأسلحة النارية البدرشين الأسلحة النارية قسم شرطة البدرشين أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة هيروين فى المعصرة

حبس عاطل يروج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها على مواقع التواصل بالإسكندرية

حبس شخص لبيعه عقاقير جنسية وأدوية محظورة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

طبيب عظام يرفض ترك "غزة المحاصرة" ويودع أسرته عند معبر رفح (فيديوجراف)

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة على النازحين بمستشفى النصر فى غزة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

استراتيجية الاكتفاء الذاتى.. تطوير معامل التكرير لضمان توفير البنزين والسولار فى مصر

رسميًا.. هيثم شعبان يعود لدورى نايل من بوابة الداخلية

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمزالكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعي

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس