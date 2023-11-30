الاتحاد الأفريقى يطالب بإجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكتل الأفريقي سيعمل مع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى لضمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال فكي إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لإعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي ودعم القضية العادلة للحرية ودولة لفلسطين، لافتا إلى أن اندلاع الأعمال العدائية المستمرة في غزة والأراضي المحتلة يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويترك عواقب لا توصف على حياة المدنيين الفلسطينيين بشكل خاص، وعلى السلام في المنطقة بشكل عام، داعيًا إلى ضرورة وقف الحرب بشكل دائم، وإطلاق سراح الرهائن.

وشدد على أن مفوضية الاتحاد الأفريقي ستواصل دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بقضية فلسطين، وتنفيذ جميع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المعتمدة منذ عام 1948 حتى الآن، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي يحترم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وجدد أيضًا التأكيد على أن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية يرتكز على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا في المحافل الدولية جنبا إلى جنب مع كل من يسعون إلى ضمان استعادة فلسطين حقها في الوجود كدولة رئيسية قابلة للحياة في الشرق الأوسط.

وأعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها العميق إزاء عواقب السياسات والإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي تسهم في تفاقم الوضع الإنساني المدمر الذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، منوها بأن المسيحيين والمسلمين محرومون بشكل أساسي من ممارسة شعائرهم الدينية في القدس.