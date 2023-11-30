الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يصدر عقوبات قاسية على اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

كشف علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي فيوتشر، عن توقيع عقوبات ضد لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من دوري نايل.

وخسر فيوتشر أمام الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" ببطولة الدوري.

وقال علاء ميهوب في تصريحات تليفزيونية: "هناك الكثير من العقوبات التي سيتم اتخاذها وحدث ولا حرج، خاصةً أن رئيس النادي لا يتأخر عن الفريق نهائيا".

وأضاف: "مثلما تتواجد كل الأمور وتكون هناك مكافآت، هناك حساب وعقاب على جميع اللاعبين".

وتابع: "قد أخسر مجددا لكن هذا ليس أدائي، أملك أداء وروح قميص فريق أنتمي له".

وأردف: "فيوتشر فريق كبير ونسير على كل المستويات بشكل جيد جدًا، ولكن هذا الأداء لا يصح، ستكون هناك عقوبات قاسية جدًا جدًا دون الإعلان عنها لأنها شيء داخلي بيننا وبين الإدارة".

وأتم تصريحاته: "طالبت اللاعبين بعدم الحديث عقب المباراة، اللقاء انتهى وسنركز في المواجهة المقبلة ببطولة الكونفدرالية".

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مدرب فيوتشر: أتمنى بقاء عمر كمال ولكن

على صعيد آخر، أبدى ريكاردو فورميسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أمنيته بشأن بقاء عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، بعد فتح المفاوضات بين الطرفين.

فورميسينيو: أرغب في بقاء عمر كمال لكن ليس قراري

وقال فورميسينيو في المؤتمر الصحفي: "عمر كمال لاعب مميز ومن أهم عناصر الفريق، لكن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أرغب بالطبع في استمراره مع مودرن فيوتشر لكن القرار ليس قراري في النهاية".

ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتطرق فورميسينيو، للحديث عن المباراة، حيث قال: "لم نكن في أفضل حالاتنا من الناحية الفنية فقد قدمنا أداءً سيئًا للغاية وأهدرنا الفرص التي أتيحت لنا، واستقبلنا هدفين من ركلة جزاء وركنية".

وأكمل تصريحاته: "أجريت بعض التعديلات بين الشوطين، واضطررنا إلى اللعب برأسي حربة، لكن لم نكن موفقين في المباراة".

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