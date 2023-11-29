الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب العمال" بالسويس ينظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم المرشح
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم الاتحاد العام لشباب العمال بـ السويس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الاتحاد بالمحافظة، حيث أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر، الذي عقد بنادي البارون بنقابة المعلمين بالسويس، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال عبدالعزيز سمير وعفاف زهران عضو مجلس النواب، وسيد الكرماوي عضو مجلس النواب وجلال مازن أمين حزب حماة الوطن بالسويس وبحضور رمضان أبوالحسن رئيس الجمعيات الاهليه بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وزيارته لمحافظة السويس والمشاريع التي تم افتتاحها.

أكدت رئيس فرع الاتحاد بالسويس سلوي حافظ، دعم وتأييد أهالي وأبناء محافظة السويس، للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

بدوره، أشار عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس؛ لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار.

وقال رئيس الاتحاد خلال كلمته أن الأدلاء بالأصوات لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي واجب تجاه شخص تولى مسؤولية مصر في فترة عصيبة وحقق إنجازات في الوقت الذي عانت فيه كل دول العالم من هجمات فيروس كورونا. 

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
اتحاد شباب العمال العمال الشباب السيسي انتخابات

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