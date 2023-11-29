الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش سبل حسم مشكلات المشروعات المتعثرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتعثرة، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى الإسكان والشباب والرياضة وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

تناول الاجتماع استعراض المشكلات والعقبات التى تواجه المشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة، وناقشت المحافظ آلية تذليل تلك العقبات لنهو كافة الأعمال الخاصة بها وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض،  حرص كافة الجهات على إيجاد حلول مناسبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة على أرض الواقع، مؤكدة أيضًا أنه يتم متابعة تلك الخطة بشكل دورى للانتهاء من جميع الأعمال بوضع مخططات تفصيلية وزمنية يتم العمل وفقها الفترة المقبلة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد،  وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه.

دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط التنمية المستدامة التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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