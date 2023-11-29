لخدمة 58 مليون مواطن.. "حياة كريمة" تنقذ 4500 قرية في مرحلتها الأولى

على مدار السنوات الماضية حققت مبادرة حياة كريمة طفرة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات في المرحلة الأولى، حيث حققت طفرة كبيرة على جميع المستويات وساهمت في تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل.

حياة كريمة في الصعيد

فقد تمكنت الـمبادرة الرئاسية في حدوث طفرة كبيرة في قرى الصعيد، حيث غطت في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة.

حياة كريمة تهتم بقطاع الصحة

وقامت حياة كريمة بإنشاء 353 نقطة إسعاف، 1101 وحدة طبية، 221 وحدة بيطرية، وإجراء 701 قافلة طبية، بجانب إنشاء والقيام بـ 83 قافلة بيطرية، علاوة على تنفيذ ندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة.

مجمعات الخدمات الحكومية

نفذت مبادرة حياة كريمة الرئاسية ٣٣٣ مجمع للخدمات الحكومية، و٣٣٠ مجمعا للخدمات الزراعية، وعدد أعمدة الإنارة 217247 عامودًا، إضافة إلى رصف الطرق التي وصلت لـ 1149 كم، أما عن الوحدات السكنية، فتم إنشاء 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية.

قطاع الصرف الصحي

ونفذت حياة كريمة 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار، كما أنها حققت إنجازًا على المستوى المجتمعي فقد قامت بإجراء 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.

مبادرات حياة كريمة

دشنت مبادرة حياة كريمة الرئاسية العديد من المبادرات من أجل خدمة سكان حياة كريمة والتي من ضمنها مبادرة “وصل الخير” التي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، مبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف طالب وطالبة مبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000، مبادرة “أنت الحياة” وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية والتي استفاد منها 52000 مواطن، إضافة إلى مبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة.

حياة كريمة تهتم بقطاع التعليم

فقد تم إنشاء 834 مدرسة، وتطوير 1519 مدرسة، كما ساعدت في محو أمية 74091 مواطنًا، واهتمت أيضا بالأسرة حيث تم إنشاء 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.