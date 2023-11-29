طاقة أمل.. خدمات طبية متكاملة تقدمها "حياة كريمة" لأهالي الإسكندرية

تعد الرعاية الطبية من اهم الملفات التي تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لتحقيقها في القرى المستهدفة بمركز برج العرب بالاسكندرية، لينعم أهلها البسطاء بصحة جيدة.

وتصل نسب الانجاز في الملف الطبي للصحة والتجهيزات الطبية لـ100%، والانتهاء من إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بنسب تتجاوز 90%، لتحقق تلك الرعاية الطبية للمبادرة الرئاسية في تحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة لتوفر علي المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية، الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وبجانب المنشآت الطبية وهيئات الاسعاف فان المبادرة الرئاسية دائما ما تواصل تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية، للكشف الطبي وبالمجان على اهالي القرى البسيطة بجانب رفع التوعية الصحية لديهم للحفاظ على صحتهم وصحة ابناءهم.

آخر قوافل المبادرة الرئاسية كانت توقيع الكشف الطبى على 1741 مريضًا من أهالي المنطقة، حيث تم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، بجانب تحويل الحالات المستحقة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واتخاذ قرارات العلاج على نفقة الدولة اذا تطلب الامر، لتوفر القوافل المجانية للاهالي البسيطة إمكانية الكشف في مختلف التخصصات بالمجان، "باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - رمد - انف واذن - جلدية" واجراء التحاليل والاشعات الطبية لتوصل لهم مجموعة من الخدمات المتكاملة دون اي عناء.