مختار يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحويل الدقهلية لعاصمة صناعية

كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارة الاستثمار بالمحافظة والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمصانع المتوقفة عن التشغيل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقد تم المرور على عدد من المصانع المتوقفة بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية وسيتم استكمال أعمال المرور على التوالي بباقي المرحلة والمراحل التالية بالمنطقة.

وقال مختار، إن المرور يستهدف الوقوف على أسباب توقف هذه المصانع عن الإنتاج وكافة مشاكلها والمعوقات التي تواجهها ودراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كافة العقبات التى تواجهها، وذلك لإعادة تشغيل تلك المصانع للعمل على زيادة الإنتاج دعما للاستثمار بالدقهلية ودعما للاقتصاد القومي..



وأضاف مختار، حريصون على تقديم أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية إلي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية.

أوضح مختار أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، مضيفا أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

تفاصيل أنشطة وفعاليات حملة العنف ضد المرأة بمحافظة الدقهلية

قامت إدارة شئون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومن خلال وحدة تكافؤ الفرص بعرض بوربينت يتضمن ما تم تنفيذه من أنشطة وفاعليات لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة من خلال خطه سنويه يتم تنفيذها خلال العام الجارى وعرضه بالندوة التى نظمتها مديرية الصحة لمناهضة العنف في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تًقام أواخر في نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من ديسمبر كل عام لإبراز دور المحافظة فى مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح مختار أن تنفيذ الخطة المشار اليها يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

في هذا الصدد وجه د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة دعوة لإدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة للمشاركة في تنفيذ ندوة تعريفية لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر مديرية الشئون الصحية بالمنصورة تم خلالها التعريف بمفهوم العنف وأنواعه وأشكاله وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وكيفية قيام كافة القطاعات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم المجتمعى لمناهضة العنف، وقد تم خلال الندوة استعراض دور محافظة الدقهلية من خلال إدارة شئون المرأة بالمحافظة بإشراف الدكتورة هبة البيلي مدير الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة بإشراف الأستاذة ياسمين مهند مدير الوحدة، حيث تم التعريف بالأنشطة والفاعليات التي يتم تنفيذها بهدف مواجهة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمبادرات التي تستهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكنين المرأة ٢٠٣٠.