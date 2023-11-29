الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين بغزة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تجدد رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا، خلال كلمته في مجلس الأمن، المجلس لدعم جهود محاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، مؤكدًا أنه يجب التكاتف من أجل إنفاذ حل الدولتين وهو الحل الوحيد المتفق عليه دوليًا.

وتابع، أن المساعدات التي أسهمت مصر فيها تقدر بنحو 70% لا تزال غير كافية لاحتياجات مليوني ونصف المليون فلسطيني.

مستعدون للعمل مع الجميع لصياغة إطار سياسي لحل الدولتين

وأشار إلى أنهم مستعدون للعمل مع الجميع لصياغة إطار سياسي يفضي إلى حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية ونجحت في تفعيل صفقة تبادل السجناء والمحتجزين.

سامح شكري وزير الخارجية جلس الأمن محاسبة المسئولين الجرائم ارتكبت بحق المدنيين المساعدات

مواد متعلقة

سامح شكرى: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة ولا يمكن تبريرها

سامح شكرى يجرى زيارتين مهمتين إلى إسبانيا وأمريكا بشأن الأوضاع فى غزة

سامح شكرى يستقبل وزيرى خارجية سلوفينيا والبرتغال.. غدًا

مباحثات حول غزة.. سامح شكرى واللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون الرئيس الفرنسى

متحدث الخارجية يكشف تفاصيل جولة الوزير سامح شكرى واللجنة العربية الإسلامية

سامح شكرى يحذر من استغلال أوضاع غزة المزرية للتحريض على النزوح

سامح شكرى: تهجير الفلسطينيين سيهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. الصحة العالمية: نواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض وبائية فى غزة

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

زيزو يمنح الزمالك التقدم على مودرن فيوتشر من ركلة جزاء

تخطّت مزانيته 200 مليون دولار.. تفاصيل فيلم "نابليون" بعد تصدره الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس