وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين بغزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تجدد رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا، خلال كلمته في مجلس الأمن، المجلس لدعم جهود محاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، مؤكدًا أنه يجب التكاتف من أجل إنفاذ حل الدولتين وهو الحل الوحيد المتفق عليه دوليًا.

وتابع، أن المساعدات التي أسهمت مصر فيها تقدر بنحو 70% لا تزال غير كافية لاحتياجات مليوني ونصف المليون فلسطيني.

مستعدون للعمل مع الجميع لصياغة إطار سياسي لحل الدولتين

وأشار إلى أنهم مستعدون للعمل مع الجميع لصياغة إطار سياسي يفضي إلى حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية ونجحت في تفعيل صفقة تبادل السجناء والمحتجزين.