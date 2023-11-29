الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة ولا يمكن تبريرها

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر قد أكدت على أعلى مستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة، مؤكدًا أن تدمير غزة وصل لحد غير مسبوق.

وأضاف، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن عدد الضحايا الفلسطينيين وصل مايزيد على 15 ألف مدني منهم 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وتم تدمير نصف مباني القطاع واستهداف المنظومة الصحية بالكامل وبلغت أعداد النازحين ثلثي القطاع.

استمرار حالة الحصار والتجويع

وأكد أنه يتزامن مع كل ذلك استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الإسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني، في  انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فهي مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وأشار إلى أننا مازلنا نفاجأ بأن دولا نصبت نفسها مدافعًا عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان تمتع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الإنساني وتكتفي بالمطالبة باحترام القانون رغم عدم الاكتراث بنداءتها.

سامح شكري انتهاكات واضحة الإنساني استمرار حالة الحصار تدمير غزة

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