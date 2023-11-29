الصفدى: إنهاء العدوان الإسرائيلى هو سبيل السلام

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إنهاء العدوان الإسرائيلي هو سبيل السلام، وطريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة.

وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا كعرب قدمنا طرحًا كاملًا لسلام شامل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن، مشيرًا إلى أن سبيل السلام هو اعتماد مجلس الأمن قرارًا ملزمًا يعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل أحبطت جهود السلام على مدار السنوات الثلاثين الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ونحن نريد سلامًا شاملًا وعادلًا.