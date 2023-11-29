شكرى: نجحنا مع قطر والولايات المتحدة فى إبرام صفقة تبادل للرهائن

قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا نجحنا بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في إبرام صفقة تبادل للرهائن، مشيرًا إلى أن التدمير في قطاع غزة وصل إلى حد غير مسبوق.

وأضاف شكري، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أعداد النازحين وصلت لنحو ثلثي سكان القطاع، ومفهوم الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن ما يحدث بغزة تقابله سياسة في الضفة الغربية طاردة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح شكري، أن ما تم إدخاله حتى الآن لغزة من مساعدات لا يكفي احتياجات سكان القطاع، ويجب وقف الحرب اللعينة قبل التفكير في ملامح اليوم التالي.

وأشار شكري، إلى أنه ينبغي معالجة القضية الفلسطينية بشكل يؤدي لإنهاء الاحتلال، وعلينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل المتفق عليه دوليًا وهو حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية، أنه حان الوقت لصياغة إطار سياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في تطبيق حل الدولتين.