شكرى: ما يحدث فى غزة انتهاك للقانون الدولى والإنسانى

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، مؤكدًا أن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.

وأضاف شكري، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، كما أنها تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهُدن الإنسانية، بجانب تكثيف الدول المصرية جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأعلن وزير الخارجية، عن رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.