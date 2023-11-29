مندوب روسيا: إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا فى غزة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن اسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا في غزة، مؤكدًا أن الغرب يتعامل بازدواجية مع الوضع في قطاع غزة.

وأضاف مندوب روسيا، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من الأطفال محرومون من حقوقهم في غزة، كما أن الغرب يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط لم نر مثلها منذ عقود.

وأوضح مندوب روسيا، أنه لا يجب استغلال الهدنة بغزة لتصعيد العنف، وعلينا أن نفكر في اليوم التالي للنزاع الدائر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا رد لدى أعضاء مجلس الأمن بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أنه يجب العودة إلى عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.