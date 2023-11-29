“القاهرة الإخبارية”: استعدادات أمام سجن عوفر لإطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن استعدادات أمام سجن عوفر بالضفة الغربية، لإطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وقبل قليل تحرك الصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة استعدادًا لتسلم المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.