إعلام عبرى: بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" صرحت بأنه سيتم الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.