تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا لاتهامه بسرقة مليون جنيه بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى يقوده محاسب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مليون جنيه.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم الرئيسي خلال أقواله أمام جهات التحقيق، أنه استغل عمله بالشركة ومعرفته بوجود مبلغ مالي كبير في إحدى السيارات وقرر بالاشتراك مع باقي المتهمين السطو على سيارة الشركة والاستيلاء على المبلغ المالي، قائلًأ: "لم استطع السيطرة على شيطاني بعد أن أوهمنى بقدرتى على الهرب من الجريمة".

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة المعنية من سائق، مرافقه- مقيمين بالبحيرة يفيد بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170 ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الأهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.