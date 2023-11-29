الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حشيش مخلوط".. قرار جديد ضد عصابة ترويج المخدرات بالتجمع

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي  مكون من شخصين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بمخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا بخلط مخدري الحشيش والاستروكس مع مخدر بتخدير الحيوانات وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

بدأت الواقعة بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة في منطقتي التجمع الأول والخامس.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والاستروكس، وتبين أنهم يقوموا بخلطها وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بضبطهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. 

المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين قُدرت بنحو مليون جنيه تقريبًا.

قاضي المعارضات محكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة تشكيل عصابي ترويج المواد المخدرة منطقة التجمع الأول الحشيش الاستروكس

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