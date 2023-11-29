"حشيش مخلوط".. قرار جديد ضد عصابة ترويج المخدرات بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بمخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا بخلط مخدري الحشيش والاستروكس مع مخدر بتخدير الحيوانات وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

بدأت الواقعة بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة في منطقتي التجمع الأول والخامس.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والاستروكس، وتبين أنهم يقوموا بخلطها وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بضبطهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين قُدرت بنحو مليون جنيه تقريبًا.