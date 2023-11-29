حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس مسئول بإحدى الهيئات العامة، متورط في الرشوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين ضبط المسئول لقيامه بالضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية حوالي 50 مليون جنيه.

كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.