الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"انزل شارك".. النعمانى يدعو للمشاركة فى الانتخابات حفاطًا على الاستقرار

د.حسان النعماني
د.حسان النعماني

دعا د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جميع منتسبي الجامعة عإلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار  الانتخاب حق من الحقوق الدستورية، التي كفلها الدستور للمواطن وتأتي ترسيخًا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية. 

جاء ذلك خلال ندوة "صوتك مستقبلك-إنزل شارك"، والتي حاضر بها اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير الشئون المالية والإدارية بوزارة الصناعة ونائب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الأسبق وخبير الأمن القومي. وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

أكد “النعماني” أن سلسلة الندوات التوعوية التي أطلقتها الجامعة عن ضرورة المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت تفاعلًا واقبالًا كبيرًا من الطلاب وكافة منتسبي الجامعة، حيث تم خلالها التوعية بأهمية مباشرة الشباب  لحقوقهم السياسية، التي أصبحت ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، محثًا الطلاب علي أن يكونوا أشخاصًا إيجابيين ويكون لهم دور فعال في حماية أمن واستقرار الوطن، بالنزول والمشاركة بالعملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار.

واستعرض اللواء حافظ حسن، خلال الندوة، أهمية النزول والمشاركة بالاستحقاق الانتخابي القادم، والتواجد فى لجان الاقتراع وعلى أبواب اللجان الانتخابية أيام ١٠-١١-١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، فالمشاركة تعد واجبًا وطنيًا وقوميًا، ونوعًا من أنواع رد الجميل للوطن الذي يسوده الحرية والأمن والأمان، كما استعرض أيضًا الواجبات والحقوق الدستورية والسياسية التي لا يجوز التقصير فيها، خاصة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تعد بمثابة رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن التصويت في الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى حتمي وإلزامي، وذلك من المشاركة الحقيقية في خارطة الجمهورية الجديدة.

حضر الندوة د.عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، ومحمد رأفت المليجي، رئيس مؤسسة القادة بالمحافظة، والدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، الطلاب من مختلف الكليات.

حسان النعماني سوهاج للقيم الديمقراطية المسلحة الأسبق منتسبي الجامعة إيجابيين والحرية التامة استقرار الوطن أهمية النزول الانتخابي القادم الدستورية الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

"بلدي أمانة".. حملة لطرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج

للقضاء على قوائم الإنتظار.. جامعة سوهاج تنشيء وحدة لرصد الأمراض المعدية

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزاوية الليبية

إزالة 31 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بسوهاج

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية

الغرفة التجارية بسوهاج تخصص مليون جنيه لدعم أهل غزة

"صوتك مستقبلك".. رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جامعة سوهاج تشارك في ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

وقف دائم لإطلاق النار.. دلائل زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر

«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

"قلبى مع أبنائى".. السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على أطفال فلسطين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس