جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزاوية الليبية

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، بهدف تقديم ودعم جميع أوجه التعاون والدعم العلمي والبحثي في جميع المجالات.

وأوضح النعماني أن الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم والمعرفة العلمية والبحثية ونشرها بين الجامعات، ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية لدفعها نحو التطور والتقدم.

وأشار النعماني إلى أن البروتوكول تضمن عددًا من البنود ومنها تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية، وتبادل الخبرات في ميادين البحث والتدريس، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية عبر الإنترنت وتبادل الباحثين والخبراء والطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مما يساعد على الاطلاع على آخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

وأضاف النعماني أن البروتوكول ينص أيضًا على الاشتراك في إصدار المطبوعات العلمية والبرامج والخطط التعليمية، والمواد الإعلامية وغيرها من المواد التي تسهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة في المجالات المختلفة التي تناسب رؤية الجامعة، والإشراف العلمي والإداري للخطط السنوية للحقائب التدريبية المختلفة، إلى جانب النشر المشترك في المجلات والدوريات العلمية.