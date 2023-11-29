الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب): سبورتنج ينفرد بقمة المجموعة الثالثة والأوليمبي يتعادل مع كوم حمادة

مباراة المجد وهلال
مباراة المجد وهلال مطروح

شهدت مباريات الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" تسجيل 14 هدفا وانتهت مباراتان بالفوز وثلاث مباريات بالتعادل وحقق فريق سبورتنج الفوز الأكبر في مباريات اليوم على الإسكندرية للبترول بنتيجة 4-1.

وانفرد فريق سبورنج السكندري بقمة المجموعة الثالثة "2" بعد فوزه الكبير على الإسكندرية للبترول بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس وأدارها الحكم محمد خالد عبد الفتاح ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد الإسكندرية للبترول عند أربع نقاط .

الأوليمبي يتعادل مع كوم حمادة 

وتعادل الأوليمبي بملعبه مع مركز شباب كوم حمادة بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد مركز شباب كوم حمادة إلى 10 نقاط ويرتفع رصيد الأوليمبي إلى تسع نقاط، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم الأوليمبي عن طريق معتمد محسن ثم تعادل حمد الزوي لمركز شباب كوم حمادة .

وتعادل دمنهور مع دلفي بهف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حسونة ليرتفع رصيد دلفي إلى عشر نقاط في المركز الثاني ويرتفع رصيد دمنهور إلى ست نقاط.

هلال مطروح يهزم المجد السكندري 

وفاز هلال مطروح على المجد السكندري بهدف سجله أحمد البيا  في المباراة التي أدارها الحكم عدي إبراهيم ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى عشر نقاطويتوقف رصيد المجد عند ست نقاط.

أربعة أهداف في مباراة طلائع الأسطول والحمام 

وتعادل طلائع الأسطول مع الحمام بهدفين لكل منهما  لرتفع رصيد الحمام إلى تسع نقاط ويرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى أربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الأسطول بهدفين سجلهما إسلام جمارك و سعيد محمد من ركلة جزاء مقابل هدف سجله محمد صبحي وفي الشوط الثاني سجل محمد رمضان هدف التعادل للحمام.

القسم الثاني ب فريق سبورتنج الأوليمبي شباب كوم حمادة فريق دلفي

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