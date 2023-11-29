القسم الثانى "ب".. المنصورة يستضيف كفر الشيخ والقزازين يدافع عن القمة أمام تلا

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، خمس مباريات في الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة “1“ في دوري القسم الثاني ”ب”، حيث يلتقي المنصورة مع كفر الشيخ ومالية كفر الزيات مع بايونيرز ونبروه مع بلقاس والصيد بالمحلة مع بني عبيد ومركز شباب القزازين مع مركز شباب تلا.

مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 10 نقاط سيخوض مواجهة سهلة أمام مركز شباب تلا الذي يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط .

وحقق القزازين ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 8 أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف، بينما حقق شباب تلا فوزا واحدا وخسر أربع مرات وسجل هدفين ودفاعه هو الأضعف في المجموعة واهتزت شباكه عشر مرات.

وفي ملعب شربين يلتقي المنصورة الثاني برصيد تسع نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق كفر الشيخ السادس برصيد ست نقاط.

المنصورة حقق انتصارين وتعادل ثلاث مرات وسجل أربعة أهداف ويملك أقوى دفاع في المجموعة ولم تهتز شباكه وعلى العكس حقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويعاني الفريق من المشاكل التي أدت لرحيل مدربه عبد الناصر محمد ورفض اللاعبين خوض مباراة المنصورة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر وهو ماتخشى الجماهير تكرار اليوم.

كفر الشيخ تعادل في مباراته الأخيرة مع نبر وه

الصيد بالمحلة يواجه بني عبيد

وفي مباراة متكافئة يلتقي الصيد بالمحلة الثالث برصيد 8 نقاط فريق بني عبيد الرابع برصيد 8 نقاط بقيادة أكرم عبد المجيد.

وحقق كل فريق انتصارين وتعادلين وخسر مرة واحدة وسجل الصيد بالمحلة سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما سجل بني عبيد خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

مالية كفر الزيات يستضيف بايونيرز

ويستضيف مالية كفر الزيات الخامس برصيد 8 نقاط فريق بايونيرز السابع برصيد ست نقاط بقيادة خالد متولي ..وحقق مالية كفر الزيات انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

أخيرا يستضيف نبروه الثامن برصيد خمس نقاط فريق بلقاس التاسع برصيد ثلاث نقاط وحقق نبروه فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف بينما حقق بلقاس فوزا واحدا وخسر أربع مباريات ولديه أضعف دفاع في المجموعة وسجل هدفا واحدا ودخل مرماه خمسة أهداف.