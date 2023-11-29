الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثانى "ب".. المنصورة يستضيف كفر الشيخ والقزازين يدافع عن القمة أمام تلا

المنصورة فاز في أخر
المنصورة فاز في أخر مبارياته على بني عبيد

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، خمس مباريات في الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة “1“ في دوري القسم الثاني ”ب”، حيث يلتقي المنصورة مع كفر الشيخ ومالية كفر الزيات مع بايونيرز ونبروه مع بلقاس والصيد بالمحلة مع بني عبيد ومركز شباب القزازين مع مركز شباب تلا.

مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 10 نقاط سيخوض مواجهة سهلة أمام مركز شباب تلا الذي يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط .

وحقق القزازين ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 8 أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف، بينما حقق شباب تلا فوزا واحدا وخسر أربع مرات وسجل هدفين ودفاعه هو الأضعف في المجموعة واهتزت شباكه عشر مرات.

وفي ملعب شربين يلتقي المنصورة الثاني برصيد تسع نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق كفر الشيخ السادس برصيد ست نقاط.

المنصورة حقق انتصارين وتعادل ثلاث مرات وسجل أربعة أهداف ويملك أقوى دفاع في المجموعة ولم تهتز شباكه وعلى العكس حقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويعاني الفريق من المشاكل التي أدت لرحيل مدربه عبد الناصر محمد ورفض اللاعبين خوض مباراة المنصورة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر وهو ماتخشى الجماهير تكرار اليوم.

كفر الشيخ تعادل في مباراته الأخيرة مع نبر وه

الصيد بالمحلة يواجه بني عبيد 

وفي مباراة متكافئة يلتقي الصيد بالمحلة الثالث برصيد 8 نقاط فريق بني عبيد الرابع برصيد 8 نقاط بقيادة أكرم عبد المجيد.

وحقق كل فريق انتصارين وتعادلين وخسر مرة واحدة وسجل الصيد بالمحلة سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما سجل بني عبيد خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

مالية كفر الزيات يستضيف بايونيرز 

ويستضيف مالية كفر الزيات الخامس برصيد 8 نقاط فريق بايونيرز السابع برصيد ست نقاط بقيادة خالد متولي ..وحقق مالية كفر الزيات انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

أخيرا يستضيف نبروه الثامن برصيد خمس نقاط فريق بلقاس التاسع برصيد ثلاث نقاط وحقق نبروه فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف بينما حقق بلقاس فوزا واحدا وخسر أربع مباريات ولديه أضعف دفاع في المجموعة وسجل هدفا واحدا ودخل مرماه خمسة أهداف.

القسم الثاني ب المنصورة كقر الشيخ مركز شباب القزازين مركز شباب تلا

مواد متعلقة

القسم الثاني "ب".. الترسانة يهزم الواسطى بثلاثية والفيوم يتعادل مع نجوم مصر

القسم الثاني "ب"| ديروط ينفرد بقمة المجموعة الأولى.. وكيما أسوان يهزم قوص

القسم الثاني "ب".. كيما أسوان يستضيف قوص وشبان قنا يواجه ملوي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان متابع لحادثة سقوط طائرة قادمة من فرنسا باهتمام شديد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟