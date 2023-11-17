القسم الثاني "ب".. الترسانة يهزم الواسطى بثلاثية والفيوم يتعادل مع نجوم مصر

احتفظ فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بصدارة المجوعة الثانية "2" في دوري القسم الثاني " ب " بعد فوزه على الواسطى بملعبه 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد الترسانة إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد الواسطى عند ثلاث نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله خالد مسعد وفي الشوط الثاني سجل أوتو الهدف الثاني في الدقيقة 55 وأضاف إسلام عصام الهدف الثالث ثم نجح الواسطى في تسجيل هدفه الوحيد.

وتعادل الفيوم مع نجوم مصر بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد الفيوم إلى تسع نقاط ورصيد نجوم مصر إلى سبع نقاط.

وتعادل مركز شباب مغاغة مع مركز شباب طامية بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد كل فر يق إلى أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب طامية بهدف وفي الشوط الثاني تعادل طامية عن طريق عادل شلبي.

وحقق تليفونات بني سويف فوزه الأول هذا الموسم بعدما نجح في تحويل تأخره أمام بني مزار بهدف إلى الفوز 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عادل ليرتفع رصيد التليفونات إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد بني مزار عند خمس نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم بني مزار بهدف محمد حمادة في الدقيقة الثانية وفي الشوط الثاني تعادل التليفونات في الدقيقة 65 عن طريق لؤى إبراهيم ثم أضاف محمد الشربيني الهدف الثاني للتليفونات في الدقيقة 70 ثم أضاف محمد الشربيني الهدف الثالث للتليفونات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وفي الدقيقة الأخيرة سجل ديفيد الهدف الثاني لبني مزار من ركلة جزاء.