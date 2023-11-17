الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. الترسانة يهزم الواسطى بثلاثية والفيوم يتعادل مع نجوم مصر

فريق الترسانة
فريق الترسانة

احتفظ فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بصدارة المجوعة الثانية "2" في دوري القسم الثاني " ب " بعد فوزه على الواسطى بملعبه 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد الترسانة إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد الواسطى عند ثلاث نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله خالد مسعد وفي الشوط الثاني سجل أوتو الهدف الثاني في الدقيقة 55 وأضاف إسلام عصام الهدف الثالث ثم نجح الواسطى في تسجيل هدفه الوحيد.

وتعادل الفيوم مع نجوم مصر بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد الفيوم إلى تسع نقاط ورصيد نجوم مصر إلى سبع نقاط.

وتعادل مركز شباب مغاغة مع مركز شباب طامية بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد كل فر يق إلى أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب طامية بهدف وفي الشوط الثاني تعادل طامية عن طريق عادل شلبي.

وحقق تليفونات بني سويف فوزه الأول هذا الموسم بعدما نجح في تحويل تأخره أمام بني مزار بهدف إلى الفوز 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عادل ليرتفع رصيد التليفونات إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد بني مزار عند خمس نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم بني مزار بهدف محمد حمادة في الدقيقة الثانية وفي الشوط الثاني تعادل التليفونات في الدقيقة 65 عن طريق لؤى إبراهيم ثم أضاف محمد الشربيني الهدف الثاني للتليفونات في الدقيقة 70 ثم أضاف محمد الشربيني الهدف الثالث للتليفونات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وفي الدقيقة الأخيرة سجل ديفيد الهدف الثاني لبني مزار من ركلة جزاء.

القسم الثاني ب الترسانة الواسطي الفيوم نجوم مصر

مواد متعلقة

القسم الثاني "ب".. كيما أسوان يستضيف قوص وشبان قنا يواجه ملوي

الترسانة يواجه الواسطى والفيوم يستضيف نجوم مصر في دوري القسم الثاني

القسم الثاني: هلال مطروح يطيح بالأوليمبي وكوم حمادة على قمة المجموعة 3

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

أول ديسمبر.. ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر

منتخب الشباب يسقط الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة