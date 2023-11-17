الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. كيما أسوان يستضيف قوص وشبان قنا يواجه ملوي

فريق ديروط
فريق ديروط

تقام في الثانية والنصف عصر، اليوم، أربع مباريات في الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى "1 " في دوري  القسم الثاني " ب"، حيث يلتقي أسمنت أسيوط  مع طهطا، والأقصر مع ديروط، وكيما أسوان مع قوص، وشبان قنا مع ملوي في حين يحصل فريق الألومنيوم على راحة .

في ملعبه يستضيف كيما أسوان الرابع برصيد 7 نقاط بقيادة عيد مرازيق فريق قوص الأخير بدون نقاط ، ولعب كيما ثلاث مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل واحد وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف ويسعى للفوز للوصول لقمة المجموعة في حالة تعثر ديروط أمام الأقصر.

في المقابل خسر قوص المباريات الأربع التي لعبها، واهتزت شباكه 13 مرة وسجل أربعة أهداف ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية وإيقاف مسلسل الهزائم.

فريق كيما أسوان 

ديروط يواجه الأقصر

ويحل ديروط الثاني برصيد 8 نقاط بقيادة علاء إبراهيم ضيفا على فريق الأقصر السادس برصيد أربع نقاط، وحقق ديروط انتصارين وتعادلين وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والانفراد بقمة المجموعة، بينما لعب الأقصر ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى، وتعرض لهزيمة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف .

أسمنت أسيوط يستضيف طهطا

ويستضيف أسمنت أسيوط  الثالث برصيد سبع نقاط فريق طهطا الخامس برصيد ست نقاط، ولعب أسمنت أسيوط أربع مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل وخسر مباراة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، وفي المقابل لعب طهطا ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف .

ويحل ملوي الثامن برصيد نقطة واحدة ضيفا على فريق شبان قنا السابع برصيد ثلاث نقاط ولعب ملوي ثلاث مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف بينما لعب شبان قنا أربع مباريات فاز في واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

القسم الثاني ب كيما أسوان قوص شبان قنا ملوي

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