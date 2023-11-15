القسم الثاني: هلال مطروح يطيح بالأوليمبي وكوم حمادة على قمة المجموعة 3

حقق فريق هلال مطروح مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الأوليمبي بهدف سجله أحمد ببا في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد الأوليمبي عند 8 نقاط ويبتعد عن القمة.

وتعادل دلفي مع المجد السكندري بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد دلفي إلى تسع نقاط ويشارك مركز شباب كوم حمادة الصدارة بينما ارتفع رصيد المجد إلى ست نقاط.

وحقق مركز شباب كوم حمادة الفوز على طلائع الأسطول بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد مركز شباب كوم حمادة إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد طلائع الأسطول عند ثلاث نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب كوم حمادة بهدف سجله بودي زوبع من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل أحمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ثم سجل طلائع الأسطول هدفه الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وحقق الإسكندرية للبترول فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد دمنهور عند خمس نقاط.

وتعادل الحمام مع سبورتنج بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عمرو عايد ليرتفع رصيد الحمام إلى 8 نقاط ورصيد سبورتنج إلى 8 نقاط أيضا..انتهى الشوط الأول بتقدم الحمام بهدف سجله مرمن القصري في الدقيقة 32 وفي الشوط الثاني تعادل سبورتنج في الدقيقة 60 عن طريق عبد الرحمن السويدي.