القسم الثاني "ب".. المنصورة يواجه بني عبيد وكفر الشيخ يستضيف نبروه

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم أربع مباريات في الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة " 1 " في مسابقة دوري القسم الثاني " ب " حيث يحل المنصورة المتصدر برصيد 8 نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني ضيفا على فريق بني عبيد الثالث برصيد سبع نقاط بقادة أكرم عبد المجيد.

وحقق المنصورة انتصارين وتعادلين ولم يذق طعم الهزيمة وسجل أربعة أهداف وهو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بينما حقق بني عبيد انتصارين وتعادل وخسرمباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

بايونيرز يواجه القزازين

ويستضيف بايونيرز الرابع برصيد ست نقاط بقيادة خالد متولي فريق مركز شباب القزازين الثالث برصيد سبع تقاط باستاد شربين وحقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق مركز شباب القزازين انتصارين وتعادل وخسر مرة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

بايونيرز تعادل في أخر مباريته مع الصيد بالمحلة

ويستضيف كفر الشيخ الجريح الذي يحتل المركز الخامس برصيد خمس نقاط فريق نبروه الثامن برصيد أربع نقاط بقيادة طارق السعيد وحقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وفي المقابل حقق نبروه فوزا واحدا وتعادل وتعرض للهزيمة مرتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى لتصحيح أوضاعه.

طارق السعيد المدير الفني لنبروه اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم:أحمد سعودي ومصطفى أحمد ومحمد ديشو ومصطفى جمعة وعبد الله عطية وكريم عصمت ومحمود الحسيني ومحمد سعد وطه الشيخ وتامر عبد الجواد وبسام وحيد ورفعت مفتاح ومصطفى ناصر وأحمد صالح وإيهاب ناصر وسعد جمال وإسلام أسامة ومحمود أبوزيد وحسين البدوي ومحمد عيد والسيد حمدي ومحمد بيبو.

كفر الشيخ خسر في الجولة الماضية أمام بني عبيد

تلا يستضيف الصيد بالمحلة

ويستضيف مركز شباب تلا العاشر برصيد ثلاث نقاط فريق الصيد بالمحلة السادس برصيد خمس نقاط وحقق مركز شباب تلا فوزا واحدا مقابل ثلاث هزائم وسجل هدفين ودخل مرماه سبعة أهداف بينما حقق الصيد بالمحلة فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وسجل أربعة أهداف واهتزت شباكه أربع مرات.