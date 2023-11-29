المالكى: لا حق لإسرائيل فى الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه لا حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أنها تقتل شعبنا ومن حق شعبنا تقرير مصيره.

وأضاف المالكي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا، فنحن بحاجة لحماية دولية وإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكدًا أنه لا فلسطين بدون غزة وفلسطين ستبقى حرة وهذا هو المسار الوحيد نحو السلام.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن الوقت ينفد والصراع السياسي القابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي.