المالكى: نشكر مصر على جهودها فى التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة

وجّه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الشكر إلى مصر نظرًا لجهودها المبذولة في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة.

وأضاف المالكي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة في غزة يجب أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والحياة في قطاع غزة يجب أن تنتصر على من يريد تدميرها، منوهًا إلى أنه يجب العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح المالكي، أنه منذ السابع من أكتوبر قتل 230 شخصًا في الضفة الغربية واعتقل الآلاف والتصعيد مستمر، مؤكدًا أن جنودًا إسرائيليين قاموا اليوم بقنص طفلين في جنين.