جوتيريش: الظروف الصحية فى ملاجئ غزة مُفزعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة لا تحصل على المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب.

وأضاف جوتيريش، اليوم الأربعاء، أثناء تقديمه إحاطة للمجلس حول تنفيذ قرار 2712، في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا أكدنا على فتح معابر أخرى لا سيما كرم أبوسالم إلى جانب معبر رفح من أجل توفير المزيد من المساعدات، مشيرًا إلى أن النظم الغذائية تدهورت والجوع مستمر خصوصًا في شمال غزة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن المفاوضات المكثفة تتواصل من أجل تمديد الهدنة ونحن نرحب بذلك.