الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، الآن عن انطلاق جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، بعد قليل.

واجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئيس مجلس الأمن الدولي في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية: "الآن بمقر قاعة المشاورات الخاصة بمجلس الأمن: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تجتمع مع رئيس مجلس الأمن قبيل بدء جلسة مجلس الأمن حول تطورات الوضع فى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن قطاع غزة

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