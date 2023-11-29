طوارئ في أسوان استعدادًا للانتخابات: 12 لجنة للوافدين وجزاءات رادعة للمسؤولين

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع المسئولين عن الجهات الخدمية والمختصة بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر المقبل قبل وأثناء انطلاقها للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

حضر الاجتماع د.أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور عطا لله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.

تفاصيل الاجتماع

وأعطى عطية مهلة حتى منتصف الأسبوع المقبل للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية، أو قيادات المحافظة حيث إنه حال اكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة المسئولين عن المقر الانتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، خاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق.

وشدد على سرعة تلافى الملاحظات فى النظافة العامة ودورات المياه والكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابات.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية، ليتواكب ذلك مع وضع خطة للاستعانة بحافلات الجامعة والشركات لنقل الوافدين، فضلًا عن توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، علاوة على توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان.

كما طالب المحافظ بتكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لإختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والعمل على التدخل السريع حال نشوب حرائق مع توفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع للكهرباء أثناء عملية الاقتراع والفرز، إضافة لرفع درجة الاستعداد في المستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.