الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتفقد أعمال تطوير المجزر العمومى استعدادا لإعادة تشغيله

التفقد
التفقد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بمتابعة أعمال تطوير السلخانة (المجزر العمومى ) بالشلال، ومنظومة النظافة ورفع كفاءة التشغيل، استعدادً لإعادة تشغيل المجزر والتصريح لأصحاب محلات الجزارة باستئناف أعمال الذبح غدًا الخميس. 

وجاءت جولة نائبة محافظ أسوان، بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.

تفاصيل الجولة

وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إعداد وتطبيق خطة متكاملة لمنظومة النظافة العامة والسلامة المهنية داخل السلخانة بشكل يضمن تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة فى التشغيل، بالإضافة إلى مراعاة الإلتزام بتطبيق القواعد والإشتراطات البيئية والصحية المقررة. 

كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد بضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول بالسلخانة مع ضرورة توفير الوسائل والمعدات اللازمة لنقلها والتخلص منها بشكل يومى وأمن وذلك للحفاظ على البيئة وحماية لخطوط وشبكات الصرف الصحى. 

وشددت على الالتزام بالقيام بأعمال الكشف والفحص البيطرى الدقيق واللازم لجميع رؤوس الماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض أو أى عيوب مخالفة للذبح وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وفى سياق آخر، كان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على أرض زراعيه بقرية العباسية بمساحة ألف و225 م، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ قرار إزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 150م2.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون. 

التفقد
التفقد
محافظ أسوان تطوير المجزر العمومى تطوير السلخانة أعمال تطوير استئناف الذبح

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