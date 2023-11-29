الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات

الحملات
الحملات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعيه بقرية العباسية بمساحة ألف و225 م، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ قرار إزالة فى المهد لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 150م2. 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل التصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون. 

متابعة دورية

وكلَّف اللواء أشرف عطية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار المتابعة الدورية والتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة للتصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب. 

وفي نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أن تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة متابعة ميدانية مكبرة استهدفت منطقة أطلس وشوارع البركة والمطار والسودانية بنطاق حى غرب وأسفرت عن إزالة ورفع 130 حالة إشغال طريق مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة. 

وأشار إلى أن الحملة كانت بإشراف نائب رئيس المدينة وبمشاركة رئيس الحى، بالإضافة إلى الفنيين والعمال المدعمين بالمعدات والأدوات وسيارات النقل الثقيلة التابعة للوحدة المحلية. 

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