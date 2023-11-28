محافظ أسوان: الإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية بـ 3 مليارات جنيه

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمهندس محمد العنانى ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، وهى إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتسويق الأسمدة وحامض الكبرتيك.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، وعبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار.

تفاصيل اللقاء

وتناول اللقاء التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة استثمارية تتجاوز 3 مليارات جنيه، وتوفر 4 آلاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الشركة التي ستنفذ هذا المشروع الواعد بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسوانى من أجل المساهمة في خفض نسب البطالة، وخاصة أن المحافظة تتوفر فيها الكفاءات والعاملة الماهرة والتي لديها الخبرة في مجال صناعة الأسمدة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أننا نعمل دائمًا على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع الشركة والمستثمر الجاد الذى له خبرة خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطى تكلفة المشروع، وخاصة أن هذه الشركة تتمتع بسمعة وخبر كبيرة في صناعات الأسمدة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو بمصر.

كما أكد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الالتزام بالخطة الذمنية للتنفيذ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية، وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الإستثمار، وخاصة ترفيق المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة للتصنيع.

وأكد أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.