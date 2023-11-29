جوتيريش: أكثر من 14 ألفًا قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية في غزة، وعشرات الآلاف من الفلسطينيين أصيبوا بجانب آخرين غائبين، مشيرًا إلى أنه في غزة أكثر من ثلثي هؤلاء الأشخاص قتل ويقال إنهم من الأطفال والنساء.

وأضاف جوتيريش، اليوم الأربعاء، أثناء تقديمه إحاطة حول تنفيذ قرار 2712، في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا كبيرًا من الأطفال قتلوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو عدد أكبر من إجمالي الأطفال الذين قتلوا في أي سنة من أي طرف في أي نزاع منذ أن عُينت أمينًا عامًا، حيث أكدت عليه في التقارير السنوية حول الأطفال والنزاع المسلح وتقدمت بها في المجلس في كل عام.

وأكدت أنه في الأيام الماضية الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل رأوا بارقة أمل وإنسانية في هذه الظروف الحالكة، والناس ممتنون لهذه الوقفة وتم شمل الأسر وتقديم المساعدة التي تنقذ الأرواح.